Российские «Ланцеты» применили четыре тысячи раз в зоне СВО

ZALA: ВС России в зоне СВО четыре тысячи раз применили БПЛА «Ланцет»

Вооруженные силы (ВС) России в зоне специальной военной операции (СВО) четыре тысячи раз применили одноразовые разведывательно-ударные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) «Ланцет». Об этом в Telegram сообщает компания-производитель ZALA.

«Многочисленные видео с разведывательных БПЛА ZALA Z-16 подтверждают высокую эффективность барражирующих боеприпасов, в том числе при уничтожении современной техники стран НАТО», — говорится в публикации.

В частности, при помощи «Ланцетов» было уничтожено более 500 украинских танков, включая произведенные в странах НАТО.

Ранее российская компания ZALA заявила, что представит на выставке Dubai Airshow 2025 в ОАЭ обновленную версию разведывательно-ударного комплекса «Ланцет-Э».

Также в ноябре компания рассказала, что «Ланцет-Э» получил одноразовую пусковую установку.