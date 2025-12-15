Реклама

03:03, 15 декабря 2025Забота о себе

Мужчинам подсказали способ довести женщину до оргазма с помощью орального секса

Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Nattakorn_Maneerat / Shutterstock / Fotodom

Сексолог Наталья Музыка подсказала мужчинам способ довести женщину до оргазма с помощью орального секса. На эту тему она высказалась в своем Telegram-канале.

По словам Музыки, если с помощью орального секса не удалось довести женщину до оргазма за 15-20 минут, то необходимо взять перерыв. «Дай ее клитору отдохнуть. Хотя бы пару часов, а лучше до следующего дня», — написала она.

Когда придет время второй попытки, то стоит начать с прелюдии, посоветовала специалистка. Причем она должна длиться достаточно долго. «Потому что если сразу кидаешься на клитор без разогрева, то он не готов. Ему нужно время проснуться, налиться кровью, стать чувствительным», — пояснила она. Оргазм от орального секса должен наступать за 10-15 минут, заключила Музыка.

Ранее сексолог Надежда Ястребова посоветовала женщинам перестать симулировать оргазмы. Она подчеркнула, что имитация негативно сказывается на отношениях.

