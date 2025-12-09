Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
05:00, 9 декабря 2025Забота о себе

Женщин предупредили об опасности имитации оргазмов

Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: LightField Studios / Shutterstock / Fotodom

Сексолог Надежда Ястребова предупредила женщин, что имитация оргазмов негативно влияет на отношения с партнером. Опасность этой привычки она объяснила в своем Telegram-канале.

«Подавая ложные сигналы, ты лишаешь себя и партнера шанса на подлинную близость и поиск техник, стилей, сценариев секса и других путей к твоему настоящему, фееричному удовольствию», — написала Ястребова.

Материалы по теме:
Люди по всему миру на целый месяц отказываются от секса и мастурбации. Чья это идея и как на нее смотрят специалисты?
Люди по всему миру на целый месяц отказываются от секса и мастурбации.Чья это идея и как на нее смотрят специалисты?
30 ноября 2022
Что такое рефлексия простыми словами? Определение и виды рефлексии в психологии
Что такое рефлексия простыми словами?Определение и виды рефлексии в психологии
27 октября 2022

По ее словам, женщина, которая изображает эмоции, а не испытывает их на самом деле, лишается возможности получать окситоцин, дофамин, серотонин и другие гормоны счастья. В отношениях тем временем взращивается зерно недоверия, которое постепенно разрушает пару и отдаляет партнеров друг от друга. «Имитировать или нет — это всего выбор. Личный выбор каждой», — заключила специалистка.

Ранее сексолог Софи Рус рассказала о причинах отсутствия секса в паре. По ее словам, это может произойти из-за высокого уровня стресса у партнеров.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Понимает, как надавить». Постпред США при НАТО заявил, что Трамп знает способ урегулировать конфликт на Украине

    Назван выживший в «ядерном аду» советский офицер

    Работу тяжелой огнеметной системы «Солнцепек» сняли на видео

    «Союз МС-27» с российскими космонавтами отстыковался от МКС

    В России напомнили об опыте союзничества с США

    Женщин предупредили об опасности имитации оргазмов

    Леопард пробрался в деревню и растерзал мужчину

    Назван срок оглашения позиции Европы по конфискации российских активов

    В Европе раскрыли риски конфискации замороженных российских активов

    В США допустили бегство Зеленского с Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok