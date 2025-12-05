Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
01:02, 5 декабря 2025Забота о себе

Названы тревожные причины отсутствия секса в паре

Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Freepik

Снижение сексуальной активности в паре не всегда говорит о проблемах в отношениях, считает психотерапевт и сексолог Софи Рус. О том, когда отсутствие секса является тревожным признаком, она рассказала в беседе с HuffPost.

Сексолог подчеркнула, что повлиять на влечение могут стресс, бессонница, дети и даже подготовка к праздникам. По ее словам, в большинстве случаев снижение либидо — это временное явление, которое проходит само собой.

Как считает сексолог, беспокоиться нужно лишь в тех случаях, когда желание исчезло без видимой причины или когда один или оба партнера недовольны происходящим. Кроме того, стоит насторожиться, если отсутствие секса негативно влияет на уверенность человека в себе и если обсуждение этой темы начинает вызывать споры.

Материалы по теме:
«В пожилом возрасте секса нет» Как россияне на пенсии заново открывают для себя секс и почему это помогает продлить жизнь?
«В пожилом возрасте секса нет»Как россияне на пенсии заново открывают для себя секс и почему это помогает продлить жизнь?
11 января 2025
Все больше знаменитостей и простых людей отказываются от секса. Зачем они это делают и как это влияет на здоровье?
Все больше знаменитостей и простых людей отказываются от секса.Зачем они это делают и как это влияет на здоровье?
19 июля 2024

Чтобы исправить ситуацию, Рус посоветовала обсудить отношения с партнером. Она подчеркнула, что делать это нужно без обвинений, а с позиции любопытства. «Например, скажите: "Я думаю о нашей сексуальной жизни. Мне нравится, когда мы становимся ближе, и я хотел бы заниматься сексом чаще. Может обсудим?"» — порекомендовала эксперт.

Также полезно начать диалог с попытки найти проблему, которая привела к угасанию страсти. По мнению Рус, такой подход показывает, что отсутствие секса — это общая проблема, а не вина одного человека.

Ранее сексолог Ольга Василенко оценила влияние сна в разных комнатах на отношения в паре. По ее мнению, раздельный сон является нормой и может иметь разные причины.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Участники «Евровидения» объявили бойкот конкурсу. Почему уже четыре страны решили проигнорировать шоу?

    Путина назвали одним из самых загадочных лидеров

    В Британии заметили отличие между визитами Путина и Стармера в Индию

    Британия захотела передать Украине активы России на миллиарды долларов

    Жители российского города сообщили о звуках взрывов и стрельбы

    Московский зоопарк захотел показать помощнику Путина живых капибар

    В Госдуме озвучили размер выплаты к страховой пенсии

    Муж одним росчерком пера опозорил собственную жену перед родной дочерью

    Вэнс предрек «хорошие новости» по Украине

    Парламент Бельгии встретил овацией решение по активам России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok