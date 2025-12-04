Реклама

01:00, 4 декабря 2025Забота о себе

Сексолог оценила влияние сна в разных комнатах на отношения

Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Motortion Films / Shutterstock / Fotodom  

Сексолог Ольга Василенко рассказала, как влияет на отношения в паре то, что мужчина и женщина спят в разных комнатах. Последствия этой распространенной практики она оценила в интервью для YouTube-канала фигуристки Евгении Медведевой.

Василенко назвала сон в разных комнатах нормой. Сексолог отметила, что у этого явления могут быть разные причины. Например, люди могут захотеть спать отдельно, если один человек храпит, а второй из-за этого не может выспаться. По ее словам, в этом случае мужчина и женщина не отдаляются друг от друга, но при этом и не сближаются.

Также специалистка отказалась осуждать партнеров, которые живут в разных квартирах. «Ваша близость не определяется какими-то такими нюансами и условностями. Если вам так комфортно, у вас хорошие и теплые отношения, то это ваше право», — заключила Василенко.

Ранее психолог Лариса Каравайцева рассказала о плюсах романов после 45 лет. По ее словам, в этом возрасте люди уже имеют много опыта, поэтому подходят к построению отношений по-другому.

