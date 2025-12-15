США призвали «не быть тряпкой» и дать Украине ракеты

Власти Соединенных Штатов должны предоставить Вооруженным силам Украины (ВСУ) дальнобойные крылатые ракеты. С таким призывом в соцсети Х выступил член Палаты представителей Конгресса США республиканец Дон Бейкон.
«США нужно послать 200 крылатых ракет большой дальности Украине», — написал он, посоветовав несогласным с этим комментаторам «не быть тряпками».
Ранее источники газеты The Washington Post в Белом доме рассказали, что администрация президента США Дональда Трампа может включить в план по урегулированию конфликта на Украине поставки крылатых ракет Tomahawk ВСУ.