18:32, 15 декабря 2025Мир

США призвали «не быть тряпкой» и дать Украине ракеты

Конгрессмен Бейкон призвал власти США предоставить Украине дальнобойные ракеты
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Запуск ракеты Tоманаwк

Запуск ракеты Tоманаwк. Фото: Christopher Senenk / U.S. Navy / Getty Images

Власти Соединенных Штатов должны предоставить Вооруженным силам Украины (ВСУ) дальнобойные крылатые ракеты. С таким призывом в соцсети Х выступил член Палаты представителей Конгресса США республиканец Дон Бейкон.

«США нужно послать 200 крылатых ракет большой дальности Украине», — написал он, посоветовав несогласным с этим комментаторам «не быть тряпками».

Ранее источники газеты The Washington Post в Белом доме рассказали, что администрация президента США Дональда Трампа может включить в план по урегулированию конфликта на Украине поставки крылатых ракет Tomahawk ВСУ.

