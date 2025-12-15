Стало известно о продолжении переговоров без Зеленского

«РБК-Украина»: Переговоры Украины и США продолжаются без Зеленского

Переговоры делегаций Украины и США продолжаются без участия президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает «РБК-Украина» в Telegram-канале.

«Переговоры Украины и США в Берлине продолжаются, но без Зеленского», — сообщает источник украинского издания.

14 и 15 декабря в Берлине проходят переговоры украинской делегации во главе с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустемом Умеровым со спецпредставителем президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером.

Зеленский прокомментировал переговоры с США. Он отметил, что встреча была непростой и еще остаются вопросы, которые требуют согласования.