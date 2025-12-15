Реклама

Путешествия
05:30, 15 декабря 2025

Тревел-блогер описал пять теплых стран фразой «к русским относятся по-человечески»

Алина Черненко

Фото: Wirestock / Freepik

Российский путешественник Алексей Кутовой перечислил пять теплых стран, где в январе комфортно отдыхать и к русским туристам «относятся по-человечески». Списком он поделился в личном блоге на платформе «Дзен».

Первое место в рейтинге автора публикации занял Китай. По его словам, многие думают, что там можно отдыхать только весной и летом, однако в январе на юге страны, особенно на острове Хайнань, температура достигает в среднем плюс 25 градусов. Там есть пляжи, чистое море и при этом никакой духоты. Кроме того, Кутовой рассказал, что на этом курорте родную речь слышно на каждом шагу, а многие вывески и меню в ресторанах продублированы на русском языке.

Вторая страна в списке путешественника — Таиланд. Там январь — пик сезона. К россиянам в этой стране Азии давно привыкли, и в туристических местах все адаптировано под русскоговорящих. «Таиланд — это комфорт и предсказуемость. Там удобно отдыхать, там безопасно и все работает как часы. Но для кого-то это может показаться скучноватым — слишком уж все освоено туристами», — такими фразами описал королевство Кутовой.

Третья страна, о которой рассказал россиянин, — Шри-Ланка. Там можно не только отдохнуть на пляже, но и увидеть чайные плантации в горах, древние храмы и национальные парки со слонами. Отношение к россиянам у местных жителей очень теплое, а цены — вполне демократичные. Единственный минус курорта — плохая инфраструктура.

Автор также включил в свой рейтинг Египет, который он назвал проверенным временем курортом, и Индию — для тех, «кто готов ко всему».

Ранее этот же тревел-блогер пообщался с жителем Бали, который пожаловался на неподобающее поведение русских туристов на индонезийском острове. Так, они часто садятся на скутеры нетрезвые, без шлема и не зная местных правил.

