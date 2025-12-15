Реклама

13:39, 15 декабря 2025Экономика

В российском городе в 50-градусный мороз залило подвалы жилых домов

В Тулуне в 50 -градусный мороз из-за порыва на теплотрассах топит подвалы домов
Виктория Клабукова

Фото: Andrey Titov / Business Online / Globallookpress.com

В городе Тулун Иркутской области теплотрассы не выдерживают экстремальных морозов. О ситуации пишет «Байкал24».

Всего за два дня на теплосетях в центре Тулуна было зафиксировано шесть порывов. Аварии произошли на улицах Ленина, Тухачевского и Павлова, подвалы местных домов затопило водой. Коммунальщики оперативно восстановили теплоснабжение, сейчас оно подается в полном объеме в соответствии с нормативами.

Однако накануне случилась седьмая авария, уже в микрорайоне Жукова, порыв до сих пор не локализован. Коммунальщики продолжают искать место повреждения.

Как отмечается, на городских котельных есть запас угля с расчетом на три дня, а еще 20 тысяч тонн выделено из регионального аварийного резерва, их завезут в ближайшие дни. В это время в городе стоят 50-градусные морозы.

Ранее в другом российском городе, Новосибирске, без тепла остались 780 домов. Теплоснабжение в Советском районе города приостановили из-за необходимости в ремонте запорной арматуры, дефекты хотят успеть устранить, пока в городе держится нулевая температура.

