Удар «Гераней» в украинском городе попал на видео

Удар дроны-камикадзе «Герань-2» в украинском городе Пятихатки Днепропетровской области Украины попал на видео. Об этом сообщает Telegram-канал «Военный Осведомитель».

Отмечается, что российские дроны нанесли удар по объекту энергетики. Другие подробности не раскрываются.

Ранее стало известно, что дроны-камикадзе типа «Герань» атаковали цели в Сумах. В городе фиксировались перебои с водой и электричеством. По данным местных пабликов, в городе прогремели 13 ударов. Взрывы также подтвердил исполняющий обязанности мэра Артем Кобзарь.

До этого стало известно, что дроны-камикадзе типа «Герань» совершили массированную атаку на Днепропетровск и Криворожскую ТЭС. Пожар на электростанции сняли на видео.