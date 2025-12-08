Реклама

22:45, 8 декабря 2025Бывший СССР

«Герани» атаковали цели в украинском городе

«Страна.ua»: «Герани» атаковали цели в Сумах, начались перебои с электричеством
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Roman Petushkov / Reuters

Дроны-камикадзе типа «Герань» атаковали цели в Сумах. Об этом сообщает Telegram-канал «Страна.ua».

В городе начались перебои с водой и электричеством. По данным местных пабликов, в городе прогремели 13 ударов. Взрывы в Сумах подтвердил исполняющий обязанности мэра Артем Кобзарь.

Ранее Telegram-канал Shot сообщил, что беспилотные летательные аппараты «Герань-3» атаковали склады в Киевской области, взрывы также были слышны в районе аэродрома в Хмельницкой области, в Сумах, Чернигове, Черкасской, Винницкой, Полтавской и Одесской областях.

До этого Telegram-канал «Военная хроника» отмечал, что российские дроны-камикадзе «Герань-2», которые начали оснащать ракетами класса «воздух — воздух» Р-60, могут наводиться на цели при помощи головки самонаведения ракеты и поражать их.

