09:14, 15 декабря 2025Мир

В Бельгии оценили возможность создания единой армии ЕС

Франкен: Любой, кто верит в европейскую армию, продает воздушные замки
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Leon Kuegeler / Reuters

Идея создания единой армии Европейского союза (ЕС) не может быть реализована в ближайшее время. Об этом заявил министр обороны Бельгии Тео Франкен, передает Politico.

«Любой, кто верит в европейскую армию, продает воздушные замки», — сказал политик.

В свою очередь уходящий с поста министр иностранных дел Чехии Ян Липавский отметил, что нынешние настроения среди лидеров Евросоюза «далеки от идеала».

Как отмечает издание, европейские лидеры в целом поддерживают расширение ЕС, однако последовательно избегают шагов, которые могли бы превратить союз в полноценную федерацию с интегрированной армией.

Ранее The Washington Post (WP) сообщил, что создание единой армии Евросоюза без участия США в ближайшее время не предвидится из-за ряда трудностей.

