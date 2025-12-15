Реклама

12:24, 15 декабря 2025Мир

В Германии обвинили крайне правых в поддержке России

NYT: АдГ пыталась получить доступ к гостайне по поддержке Украины
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Депутаты от крайне правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) неоднократно пытались получить доступ к государственной тайне, включая сведения о маршрутах военной техники, использовании дронов и поставках вооружений Украине. Об этом сообщает The New York Times (NYT).

«Депутаты от АдГ вызвали политический скандал в Германии, неоднократно используя свои конституционные полномочия для оказания давления на правительственные органы с целью публикации конфиденциальной информации, касающейся национальной безопасности», — сказано в сообщении.

По данным издания, за последние пять лет члены партии предприняли более 7000 попыток рассекретить подобные данные. Критики АдГ утверждают, что раскрытие такой информации, часть которой касается поддержки Украины Германией, якобы может быть использована российской стороной.

В ответ лидеры партии заявили, что раздувание скандала по данному поводу является политической манипуляцией со стороны оппонентов, обеспокоенных возможной потерей власти и популярности в пользу крайне правых.

Ранее немецко-британский историк и журналист Катя Хойер заявила, что АдГ готовится к приходу к власти в стране.

