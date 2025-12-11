Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:55, 11 декабря 2025Мир

В Германии предсказали приход к власти крайне правой партии

Историк Хойер: Крайне правая партия АдГ готовится к приходу к власти в Германии
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Крайне правая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) готовится к приходу к власти в стране. Об этом заявила немецко-британский историк и журналист Катя Хойер в статье для Bloomberg.

«В Германии формируется политическая реальность, долгое время бывшая немыслимой. Впервые со времен Второй мировой войны крайне правая партия приблизилась к власти настолько, что планирует управлять страной», — написала она.

Сейчас АдГ является крупнейшей оппозиционной партией в немецком парламенте и лидирует во многих опросах. В 2026 году в 5 из 16 земель Германии пройдут региональные выборы. В двух из них, которые расположены в бывшей Восточной Германии, АдГ может победить, согласно данным опросов.

По словам Хойер, АдГ наберет почти 40 процентов голосов, что позволит ей приблизиться к абсолютному большинству.

Ранее визит евродепутатов в Киев отменили из-за немецкого депутата Ханса Нойхоффа из партии «Альтернатива для Германии», который является членом ультраправой фракции «Европа суверенных наций» (ЕСН). В качестве причины назвали его якобы пророссийскую позицию.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Киев могут признать виновным в геноциде населения Донбасса. Что означает это решение для конфликта на Украине?

    Перечислены 11 «великих» вещей из СССР

    Стало известно об активизации еще одного участка фронта

    Сбросившего тело из окна в Москве нашли спустя четверть века

    Россию назвали одним из мировых лидеров в выпуске устаревших чипов

    В московских аэропортах отменены и задержаны более сотни рейсов

    Германия и Норвегия создадут сеть разведывательных спутников

    Сбивший полицейского на машине блогер-миллионник сядет в тюрьму

    Приход дождя в Москву объяснили

    Американский БПЛА заметили недалеко от границы с Россией

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok