13:47, 15 декабря 2025Россия

В петербургской школе раскрыли обстановку после нападения ученика с ножом на учителя

В школе Петербурга сообщили, что занятия после нападения ученика продолжаются
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал «RT на русском»

Занятия в школе № 191 Санкт-Петербурга, где девятиклассник с ножом напал на учительницу, продолжаются. Обстановку в учебном заведении раскрыл его представитель изданию «Подъем».

«Учебный процесс идет, все хорошо. Дети в безопасности, преподаватели тоже», — сообщил собеседник журналистов.

Ранее в сети появились кадры, на которых учащиеся, спасаясь от подростка, укрылись в спортзале. Запись сделал один из школьников. На видео дети сидят на полу вдоль стен помещения.

О нападении подростка с ножом на учителя в Петербурге стало известно утром 15 декабря. По неподтвержденным официально данным, также могли пострадать двое учеников. Кроме того, раны получил и сам нападающий. В СМИ сообщали, что причиной произошедшего могло стать нежелание девятиклассника ходить на дополнительные занятия по математике, на которые его записала мать, работающая в этой же школе.

