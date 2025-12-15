В Польше мужчина напал на украинскую продавщицу

В Гдыне мужчина напал на украинку продавщицу и кричал нацистские лозунги

В польском городе Гдыня мужчина напал на украинку, работающую продавщицей в продуктовом магазине, и выкрикивал нацистские лозунги. Об этом сообщило издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

По данным местной полиции, мужчина угрожал продавщице расправой, выкрикивал нацистские лозунги и продемонстрировал нацистское приветствие. Также агрессивный посетитель угрожал покупательнице, заступившейся за женщину.

Нарушителя задержала полиция. Мужчине предъявлено обвинение в угрозах по национальному признаку и публичной пропаганде нацизма.

Ранее бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер заявил, что лучшая помощь, которую поляки могут предоставить Украине, — это вернуть на родину молодых украинских граждан мужского пола.