Мир
01:19, 15 декабря 2025Мир

В Польше мужчина напал на украинскую продавщицу

В Гдыне мужчина напал на украинку продавщицу и кричал нацистские лозунги
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Kacper Pempel / Reuters

В польском городе Гдыня мужчина напал на украинку, работающую продавщицей в продуктовом магазине, и выкрикивал нацистские лозунги. Об этом сообщило издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

По данным местной полиции, мужчина угрожал продавщице расправой, выкрикивал нацистские лозунги и продемонстрировал нацистское приветствие. Также агрессивный посетитель угрожал покупательнице, заступившейся за женщину.

Нарушителя задержала полиция. Мужчине предъявлено обвинение в угрозах по национальному признаку и публичной пропаганде нацизма.

Ранее бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер заявил, что лучшая помощь, которую поляки могут предоставить Украине, — это вернуть на родину молодых украинских граждан мужского пола.

