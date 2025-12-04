Реклама

Мир
17:57, 4 декабря 2025Мир

В Польше предложили молодых украинцев в подарок Киеву

Миллер: Лучшее оружие, что может подарить Польша Киеву, — молодые украинцы
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Stringer / Reuters

Лучшая помощь, которую поляки могут предоставить Украине, — это вернуть на родину молодых украинских граждан мужского пола. Об этом в эфире радио Superexpress заявил бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер.

«Это странно, что столько миллионов молодых мужчин выехали с Украины и не хотят сражаться за свою страну», — озадачился экс-премьер.

По словам Миллера, у Польши есть «одно оружие, которое можно подарить Украине», и им являются молодые украинцы призывного возраста.

Ранее польская полиция пожаловалась, что приезжающие в Варшаву украинские мафиози устанавливают жесткие порядки, «любят хвастаться» незаконно полученными деньгами, ездят на дорогих машинах и кичатся роскошным образом жизни.

