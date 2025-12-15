Реклама

16:34, 15 декабря 2025

В России высказались о возможной встрече с США по украинскому вопросу

Депутат Чепа: Россия всегда готова к встрече с США по украинскому урегулированию
Варвара Кошечкина
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Россия готова к переговорам с США по украинскому урегулированию в любой момент, такая встреча может состояться и до Нового года, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

«Всегда мы заявляли, что готовы работать и днем и ночью. Встреча будет», — сказал Чепа.

По его мнению, переговоры США и России могут состояться и до Нового года. О результатах встречи США и Украины, прошедшей в Германии, можно будет судить по письменным итогам, которых еще нет, отметил депутат.

«После этой встречи в Германии [украинский лидер Владимир] Зеленский и [спецпредставитель президента США Стив] Уиткофф заявили, что Зеленский готов что-то рассматривать. Если есть прогресс, значит, надо сначала понять, в чем этот прогресс», — отметил депутат.

14 декабря Уиткофф сообщил о «значительном прогрессе» в переговорах с украинским лидером Владимиром Зеленским в Берлине. По его словам, на встрече обсуждался план мирного урегулирования конфликта на Украине, экономическая повестка и другие вопросы. Переговоры продолжились в понедельник, 15 декабря.

