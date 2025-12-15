В российском городе Дед Мороз устроил заезд на ванне на колесах

В Екатеринбурге Дед Мороз устроил заезд на ванне на колесах

В Екатеринбурге Дед Мороз устроил заезд на ванне на колесах. Внимание на ситуацию в российском городе, попавшую на видео, обратил Telegram-канал EKATSKY FLEX.

Необычное транспортное средство заметили у торгового центра «Гринвич». На записи, сделанной очевидцем, можно увидеть, как мужчина в костюме Деда Мороза кружит в ванне на колесах вокруг скульптуры мужчины в шляпе и с босыми ногами. При этом транспортное средство украшено подарочной коробкой с бантом, а также новогодними шарами и гирляндой.

Автор публикации отметил, что ванна на колесах стала популярной в Екатеринбурге в 2024 году, после того, как смастерившие ее горожане весь год ездили на ней по улицам.

