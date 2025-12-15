Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:20, 15 декабря 2025Экономика

В российском городе Дед Мороз устроил заезд на ванне на колесах

В Екатеринбурге Дед Мороз устроил заезд на ванне на колесах
Полина Кислицына (Редактор)

В Екатеринбурге Дед Мороз устроил заезд на ванне на колесах. Внимание на ситуацию в российском городе, попавшую на видео, обратил Telegram-канал EKATSKY FLEX.

Необычное транспортное средство заметили у торгового центра «Гринвич». На записи, сделанной очевидцем, можно увидеть, как мужчина в костюме Деда Мороза кружит в ванне на колесах вокруг скульптуры мужчины в шляпе и с босыми ногами. При этом транспортное средство украшено подарочной коробкой с бантом, а также новогодними шарами и гирляндой.

Автор публикации отметил, что ванна на колесах стала популярной в Екатеринбурге в 2024 году, после того, как смастерившие ее горожане весь год ездили на ней по улицам.

Ранее сообщалось, что в селе в Приморском крае молодые люди устроили огненный заезд на эмалированном тазе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Умеров анонсировал важную договоренность до конца дня

    Обнародован список льгот для российских военных

    Жена российского депутата родила на другом континенте ради «сильного паспорта»

    Белый дом отчитал Нетаньяху за нарушение режима прекращения огня в Газе

    Оценены шансы Роналду и Месси сыграть друг против друга

    В поселке на Кубани ввели локальный режим ЧС после атаки дронов

    Решетова ответила критикующим ее внешность женщинам

    В российском городе Дед Мороз устроил заезд на ванне на колесах

    Мартиросян объяснил нежелание жить в США словами «лучше в Москве»

    Россиянин изнасиловал малолетнюю девочку в лифте

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok