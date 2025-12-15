Реклама

10:03, 15 декабря 2025Наука и техника

В США заявили о способности «Темного орла» ударить по Москве

TWZ: Гиперзвуковой комплекс Dark Eagle способен ударить по Москве из Лондона
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Wikimedia

Гиперзвуковая ракета американского комплекса Long-Range Hypersonic Weapon (LRHW) Dark Eagle («Темный орел») способна долететь до Москвы из Лондона. О возможностях системы рассказал генерал-лейтенант армии США Франсиско Лозано, передает TWZ.

По его словам, максимальная дальность LRHW составляет 3,5 тысячи километров. При этом ранее армейские представители говорили о дальности около 2,7 тысячи километров.

Лозано заявил, что размещенный на Гуаме «Темный орел» способен нанести удар по Китаю. «Он также сказал, что ракета может нанести удар по Москве из Лондона и Тегерану из Катара», — говорится в материале.

Разработку LRHW начали в 2019 году, а через два года вооруженные силы США получили первый прототип системы. Она состоит из пусковой установки, ракеты-носителя и гиперзвукового блока Common Hypersonic Glide Body (C-HGB).

В апреле представитель армии США рассказал, что в декабре состоятся испытания «Темного орла». Он подчеркнул, что изделие оказалось очень дорогим.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
