Водонаева матом послала Собчак

Блогерша Водонаева заявила, что считает журналистку Собчак нехорошим человеком

Блогерша и телеведущая, бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Алена Водонаева заявила, что считает журналистку Ксению Собчак нехорошим человеком, и матом послала ее. В интервью для шоу «Бес комментариев», запись которого доступна на YouTube, Водонаева раскритиковала Собчак за то, что она не спасла своих сотрудников — Кирилла Суханова, Ариана Романовского и Тамерлана Бигаева — от уголовного преследования по делу о вымогательстве, в результате чего их отправили в колонию строгого режима.

«Невинные, невиновные журналисты, к которым мы приехать не можем, потому что они сидят на «строгаче». Если бы они сидели хотя бы на общем [режиме], то мы бы их видели. Мы не видели их уже очень много лет. И это история, за которую Ксения несет ответственность», — заявила Водонаева, говоря о бывших сотрудниках Собчак.

«Как бы мне ни нравилась Собчак как профессионал, как человек пошла она ***** [к черту]. Она очень нехороший человек, непорядочный», — добавила Водонаева.

Суханова, Романовского и Бигаева задержали осенью 2022 года по подозрению в вымогательстве у главы «Ростеха» Сергея Чемезова. Суханова, который являлся коммерческим директором холдинга Собчак «Oсторожно Media», приговорили к 7,5 года лишения свободы, а журналистов Романовского и Бигаева — к 7 годам тюрьмы. Их отправили в колонию строгого режима.

По делу о вымогательстве Собчак проходила подозреваемой: на одном из допросов Суханов заявил, что выполнял ее указания. В доме журналистки прошли обыски. Она уехала из России, но позднее вернулась, а постановление о ее привлечении к делу в качестве подозреваемой было отменено.