11:54, 15 декабря 2025МирЭксклюзив

Возможности разведки Евросоюза оценили

Полковник Матвийчук: Возможности разведки Евросоюза ограничены
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Возможности разведки стран Евросоюза сильно ограничены — так в разговоре с «Лентой.ру» их оценил военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. По его мнению, возможный отказ от передачи данных США не окажет негативного влияния на страну.

«Отказ стран Евросоюза делиться разведывательными данными с США не станет чем-то принципиально важным для Вашингтона, — сказал Матвийчук. — Дело в том, что в глобальном позиционировании космических сил и средств США сегодня далеко впереди планеты всей».

По оценке полковника, ЕС мог бы сделать политический жест, отказавшись от обмена разведданными с США, но сами эти государства всегда жили именно за счет данных американских коллег.

«У европейцев есть радиотехническая разведка, агентурная. А вот высокотехнологичной, такой как космическая разведка, нет. И в ближайшее время появление у них таких технологий не ожидается. Здесь они всегда полагались на США», — заключил военный эксперт.

Ранее сообщалось, что страны Европы боятся делиться разведданными с США. Предполагается, что причина этого — заметное сближение американского лидера Дональда Трампа с Россией.

