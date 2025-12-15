Реклама

09:04, 15 декабря 2025Мир

В Европе потеряли доверие к США из-за России

Politico: Европа боится делиться разведданными с США из-за сближения с Россией
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Elisabeth Mandl / Reuters

Страны Европы боятся делиться разведданными с США из-за попыток сближения американского лидер Дональда Трампа с Россией. Об этом пишет Politico со ссылкой на источник.

По данным издания, неназванный польский правительственный чиновник, выступая ранее на Форуме по безопасности Молдавии, выразил глубокую обеспокоенность по поводу обмена разведданными с действующей администрацией США.

«Хотя он с большим уважением относится к посольству в Варшаве, он отметил отсутствие доверия к некоторым лидерам в Вашингтоне и свое беспокойство по поводу того, что разведданные могут просочиться, в худшем случае в Россию», — утверждается в публикации.

Ранее аналитик Кристиан Меллинг заявил, что США стали вести себя как ненадежный партнер в отношении Европы и Украины, предпринимая попытки оказать на них давление.

