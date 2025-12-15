Реклама

22:11, 15 декабря 2025Россия

ВСУ массированно атаковали дронами Донецк

Спецкор RT Пискунов сообщил о массированном налете дронов на Донецк
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Globallookpress.com

Спецкорреспондент RT Александр Пискунов сообщил о массированном налете дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Донецк.

«БПЛА пролетают с периодичностью минут в десять», — рассказал журналист. Он не уточнил последствия атаки.

Ранее Минобороны России отчиталось об отражении атаки 130 дронов ВСУ в ночь на 15 декабря. Восемь из них средства противовоздушной обороны сбили в Ростовской области. Также летательные аппараты ликвидировали в Астраханской, Брянской, Белгородской, Ростовской, Тульской, Курской, Калужской, Орловской и Рязанской областях, в Московском регионе, Республике Калмыкия и над акваторией Каспийского моря.

