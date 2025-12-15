Реклама

Выявлена схема принуждения россиян к терактам с использованием шантажа

ФСБ: 10 россиян совершали теракты и диверсии из-за шантажа спецслужб Украины
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Сотрудники ФСБ задержали 10 россиян, совершивших в разных регионах диверсии и теракты под шантажом украинской спецслужбы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на центр общественных связей ФСБ России.

Задержания прошли в Коми, Астраханской, Вологодской, Волгоградской областях и Краснодарском крае. Там выявили схему принуждения граждан к совершению преступлений на объектах критической инфраструктуры: они становятся жертвами телефонных мошенников, а затем их вынуждают идти на диверсии под предлогом проверки антитеррористической защищенности объектов.

На допросах задержанные рассказали, что под воздействием аферистов взяли кредиты на сумму от 300 тысяч до 1,6 миллиона рублей, которые перечислили на якобы безопасные счета, указанные мошенниками. Затем в Telegram преступники под видом российских правоохранителей убедили их в том, что они перевели средства Вооруженным силам Украины и угрожали привлечением к уголовной ответственности если они не выполнять указания. В итоге задержанные по заданиям украинских спецслужб совершили поджоги служебных автомобилей российских правоохранительных органов и объектов энергетики и транспорта.

