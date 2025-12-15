Юрист назвал недейственные методы борьбы с «эффектом Долиной»

Юрист Поляков: 48-часовой период охлаждения не поможет в сделках с недвижимостью

Период охлаждения не поможет решить проблему «эффекта Долиной» в сделках с недвижимостью. Таким мнением с «Лентой.ру» поделился юрист Сергей Поляков.

Он считает, что эффективно снизить количество споров и последующие попытки признания сделок недействительными можно только через ужесточение процедур их оформления. Более того, юрист уверен: никакого «эффекта Долиной» не существует, а проблему можно решить введением прозрачных, многоуровневых механизмов проверки сторон и фиксации их реальных намерений при продаже недвижимости.

При этом сам по себе период охлаждения мало что изменит, заявил Поляков. В настоящее время продавец в любом случае получает деньги только после регистрации объекта в Росреестре покупателем. Регистрация занимает от суток до недели. Это не мешает продавцу, получив деньги, перечислить их мошенникам, а уже после обратиться в полицию по факту мошенничества и в суд.

Для решения проблемы Поляков предложил ввести обязательное нотариальное удостоверение всех сделок, что позволит отсечь рискованные схемы и повысит юридическую защиту как продавца, так и покупателя. Следует сделать обязательным экспресс-осмотр продавца врачом-психиатром, чтобы убедиться, что у того нет нарушений, которые могут влиять на способность осознавать суть сделки.

Также помогло бы нотариальное заверение о намерениях — отдельный документ, в котором продавец добровольно подтверждает свои намерения продать недвижимость. Период подтверждения сделки в три дня, когда после подписания договора нотариус не направляет документы в Росреестр немедленно, также будет целесообразен. В этом случае стороны должны повторно явиться через три дня и письменно подтвердить намерение завершить сделку. До подтверждения деньги хранятся на депозите нотариуса или в аккредитиве, а если одна из сторон откажется — полностью возвращаются покупателю.

Кроме того, важна обязательная видеофиксация процесса подписания договора и последующего подтверждения намерения совершить сделку.

Ранее адвокат Андрей Алешкин предложил проводить сделку с оценкой недвижимости, чтобы определить, соответствует ли выставленная продавцом цена рыночной. По его словам, заниженная стоимость считается одним из маркеров мошеннической сделки.