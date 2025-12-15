Жители российского города пожаловались на уничтожение леса

Жители Иркутска пожаловались на массовую вырубку елей

В Иркутске жители пожаловались на массовую вырубку елей. Об инциденте в российском городе стало известно Telegram-каналу Babr Mash.

Ели рубят в лесу на Голоустненском тракте. По словам местных жителей, там появились заметные пробелы. При этом многие деревья после рубки бросают, так как они не подходят по фактуре. Недовольные жители попросили власти проконтролировать ситуацию и наказать виновных.

Ранее россиянами напомнили, что незаконная вырубка елки может грозить административной или уголовной ответственностью в виде штрафа до 500 тысяч рублей или лишением свободы на срок до двух лет.