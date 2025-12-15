Реклама

Экономика
11:25, 15 декабря 2025

Жители российского города пожаловались на уничтожение леса

Жители Иркутска пожаловались на массовую вырубку елей
Александра Качан (Редактор)

Фото: Кирилл Шипицин / РИА Новости

В Иркутске жители пожаловались на массовую вырубку елей. Об инциденте в российском городе стало известно Telegram-каналу Babr Mash.

Ели рубят в лесу на Голоустненском тракте. По словам местных жителей, там появились заметные пробелы. При этом многие деревья после рубки бросают, так как они не подходят по фактуре. Недовольные жители попросили власти проконтролировать ситуацию и наказать виновных.

Ранее россиянами напомнили, что незаконная вырубка елки может грозить административной или уголовной ответственностью в виде штрафа до 500 тысяч рублей или лишением свободы на срок до двух лет.

