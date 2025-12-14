Реклама

Россия
03:51, 14 декабря 2025Россия

Россиян предупредили о наказании за сруб елки

Юрист Хаминский: Сруб елки грозит штрафом до 500 тысяч рублей
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Вырубка елки может грозить административной или уголовной ответственностью в виде штрафа до 500 тысяч рублей или лишением свободы на срок до двух лет. Об этом сообщил РИА Новости юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

Он предупредил россиян, что в случае, если ущерб от самовольной вырубки елки будет признан незначительным, правонарушителя ждет административный штраф в размере от трех тысяч до четырех тысяч рублей, а на юридических лиц от 200 тысяч до 300 тысяч рублей. При использовании автомототранспортных средств, самоходных машин и других видов техники при вырубке, максимальный размер взыскания с конфискацией елки составит пять тысяч рублей для граждан и 500 тысяч рублей — для юрлиц.

Однако в случае, если ущерб будет признан значительным, правонарушитель может быть привлечен и к уголовной ответственности. По словам юриста, штраф может составить до 500 тысяч рублей. Помимо этого грозит лишение свободы на срок до двух лет.

Ранее инженер Дмитровского лесного питомника Галина Хренова раскрыла секрет выбора живой елки. Она рассказала, что проверить свежесть живой ели можно по срезу стола и двум другим факторам.

    Россиян предупредили о наказании за сруб елки

