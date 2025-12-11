Реклама

Экономика
21:01, 11 декабря 2025Экономика

Россиянам раскрыли секрет выбора живой елки

Инженер Хренова: Выбирать новогоднюю елку нужно по срезу ствола
Александра Качан (Редактор)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Проверить свежесть живой ели можно по срезу стола и двум другим факторам. О том, как правильно выбирать новогоднюю елку, россиянам рассказала инженер Дмитровского лесного питомника Галина Хренова в беседе с «Радио 1».

По ее словам, светлый срез стола указывает на то, что дерево было спилено недавно. Также важной деталью является упругость веток и хвои — не стоит выбирать ель с сухими и ломкими ветвями. «Нужно елочку ударить стволом о землю и посмотреть, осыпались ли хвоинки. Веточки должны быть всегда упругие и эластичные», — объяснила Хренова.

Эксперт посоветовала обратить внимание на запах. Для оценки следует растрепать хвою и понюхать. Кроме того, хвоя не должна быть тусклой с серым оттенком — так бывает в том случае, если дерево спилили давно.

Ране директор направления «DIY, товары для дома и авто» одного из российских маркетплейсов Илья Прокофьев рассказал, когда лучше всего заняться покупкой новогодней ели. По его словам, сделать это нужно за пять-семь дней до 31 декабря.

