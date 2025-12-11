Реклама

13:13, 11 декабря 2025

Россиянам дали советы по выбору новогодней елки

Россиянам посоветовали покупать для установки дома к Новому году пихту и сосну
Покупкой живой елки к Новому году лучше заняться за 5-7 дней до наступления праздничной ночи. Такой совет в беседе с «Лентой.ру» дал директор направления DIY, товаров для дома и автотоваров одного из российских маркетплейсов Илья Прокофьев.

Если приобрести елку слишком рано, она может пересохнуть и начать осыпаться, пояснил спикер. Однако и откладывать покупку до последнего не стоит: достойных вариантов к началу новогодних праздников может не остаться, предупредил он. Не менее важно правильно выбрать вид дерева. «Если ваша цель — сохранить елку в хорошем виде на протяжении всех каникул, сосна или пихта станут оптимальными вариантами», — посоветовал Прокофьев.

Хуже всего сухой воздух квартиры переносит классическая ель, среди сильных сторон которой — яркий хвойный аромат, отметил собеседник. Особенно приятный запах характерен, на его взгляд, также для пихты. Последняя почти не осыпается, но и стоит заметно выше. «Сосна дольше держит иголки, имеет более крупную и мягкую хвою, а значит, на полу будет меньше мусора», — поделился представитель маркетплейса.

В дальнейшем елку стоит правильно «встретить» дома, заметил Прокофьев. На первых порах он посоветовал дать дереву акклиматизироваться, хотя бы пару часов подержав в прохладном помещении (на балконе). Затем нужно на несколько сантиметров обновить срез, благодаря которому дерево сможет лучше впитывать влагу, а высыхание хвои замедлится.

Ошибочно, по словам собеседника, размещать дерево рядом с батареей и обогревателем, так как горячий воздух ускоряет осыпание иголок. Лучше всего выбрать для ели место с умеренной температурой, без прямого воздействия тепла. В дальнейшем елку стоит поставить в подставку с водой и регулярно ее пополнять. Создать для дерева хорошие условия поможет также наличие увлажнителя воздуха и добавление в воду нескольких кубиков льда.

Ранее эксперты подсчитали траты россиян на новогодние подарки. По данным холдинга «Ромир», большинство жителей страны (70 процентов) намерены потратить на них до 10 тысяч рублей.

