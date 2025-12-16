Любовь Толкалина в купальнике снялась в бассейне

Российская актриса Любовь Толкалина в черном купальнике снялась в бассейне

Российская актриса театра и кино Любовь Толкалина в откровенном образе снялась в бассейне. Соответствующий ролик появился в сторис на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На размещенных кадрах 47-летняя знаменитость была запечатлена во время плавания в черном раздельном купальнике, который включал в себя плавки с низкой посадкой и бюстгальтер.

При этом звезда продемонстрировала стройную фигуру. Вдобавок она собрала волосы в высокий пучок и надела солнцезащитные очки.

Ранее в декабре 47-летняя Любовь Толкалина оголила ягодицы на пляже. На одном из кадров звезда в прозрачной белой рубашке приподняла руки вверх.