47-летняя Любовь Толкалина оголила ягодицы на пляже

Российская актриса Любовь Толкалина снялась в откровенном виде на пляже

Российская актриса театра и кино Любовь Толкалина снялась в откровенном виде на пляже. Соответствующий ролик появился в сторис на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

47-летняя знаменитость была запечатлена перед камерой в белой прозрачной рубашке. На одном из кадров звезда приподняла руки вверх, оголив при этом ягодицы.

Она собрала волосы в высокий небрежный пучок и отказалась от макияжа. Актриса написала, что проводит отпуск на Мальдивах.

В ноябре 47-летняя Любовь Толкалина снялась в бюстгальтере. Звезда сериалов «И снова здравствуйте!» и «Хеппи-энд» предстала перед камерой в полный рост.