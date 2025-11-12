Ценности
47-летняя Любовь Толкалина снялась в бюстгальтере

Российская актриса Любовь Толкалина снялась в откровенном виде
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @tolkalinaliuba

Российская актриса театра и кино Любовь Толкалина снялась в откровенном виде. Соответствующий пост появился в сторис на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

47-летняя звезда сериалов «И снова здравствуйте!» и «Хеппи-энд» предстала перед камерой в полный рост. Она позировала в черном бюстгальтере, распахнутом пальто длины макси с красной подкладкой и коричневых брюках.

Также знаменитость надела вязаный берет и тонкий кожаный пояс, уложила волнами распущенные волосы и отказалась от обуви.

Ранее в ноябре 42-летняя российская актриса театра и кино Наталья Рудова снялась в полотенце на голое тело.

