42-летняя звезда «Универа» снялась в полотенце на голое тело

Российская актриса Наталья Рудова показала откровенное фото в полотенце

Российская актриса театра и кино Наталья Рудова показала откровенное фото. Соответствующий пост появился в сторис на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

42-летняя звезда сериала «Универ» снялась во время посещения салона красоты, где ей делали массаж при помощи аппарата «Эндосфера». На размещенных кадрах артистка предстала, сидя на кушетке и обернув зеленым полотенцем голое тело.

При этом она распустила небрежно уложенные волосы и надела на руку золотистый браслет.

Ранее в ноябре беременная актриса Агата Муцениеце снялась в нижнем белье.