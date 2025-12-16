Акула укусила серфера за руку

В США неизвестная акула напала на серфера

В штате Калифорния, США, серфер стал жертвой акулы и отказался ехать в больницу. Об этом пишет The San Francisco Standard.

Акула напала на мужчину, когда тот отплыл от берега примерно на 270 метров. Она покусала доску для серфинга, а потом укусила мужчину за руку. Ему пришлось срочно возвращаться на сушу. Там к нему на помощь пришли парамедики. Его рана оказалась несерьезной, поэтому он не согласился на госпитализацию.

Какая именно акула набросилась на серфера — неизвестно. В это время года белые акулы почти не встречаются у берегов Калифорнии. Предполагается, что мужчина стал жертвой акулы другого вида, которая перепутала его с тюленем или морским котиком.

Ранее сообщалось, что на Мальдивах акула укусила 26-летнюю жительницу Китая. После нападения девушка отказывалась выходить на сушу, все еще намереваясь сделать хорошие снимки.

