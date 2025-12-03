Реклама

05:01, 3 декабря 2025Из жизни

Девушка занялась дайвингом во время менструации и стала жертвой акулы

На Мальдивах девушка стала жертвой акулы из-за любви к фотографиям
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Ramon Carretero / Shutterstock / Fotodom

На Мальдивах акула напала на 26-летнюю жительницу Китая. Об этом сообщает Oriental Daily News.

Девушка приехала на Мальдивы ради курсов по дайвингу. Она призналась, что хотела сделать красивые фотографии с подводными обитателями для социальных сетей. В день происшествия у девушки была менструация. Профессионалы сказали, что это не помешает ей заняться дайвингом.

Под водой китаянка увидела несколько усатых акул-нянек. Она поплыла за ними. В ответ одна из них укусила ее за запястье.

После нападения девушка отказывалась выходить на сушу, все еще намереваясь сделать хорошие снимки. Однако профессиональные дайверы заставили ее вернуться на берег. Когда рану перевязывали, девушка смеялась.

После китаянка все же обратилась к врачу. Ей сделали прививку от столбняка. По словам девушки, она видела, что рана не серьезная, поэтому и продолжала заниматься дайвингом.

Ранее сообщалось, что чиновница из Кении потеряла работу, заявив, что 17-летняя жертва крокодила сама спровоцировала его нападение. Причиной атаки она назвала менструацию девушки.

