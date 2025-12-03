Девушка занялась дайвингом во время менструации и стала жертвой акулы

На Мальдивах девушка стала жертвой акулы из-за любви к фотографиям

На Мальдивах акула напала на 26-летнюю жительницу Китая. Об этом сообщает Oriental Daily News.

Девушка приехала на Мальдивы ради курсов по дайвингу. Она призналась, что хотела сделать красивые фотографии с подводными обитателями для социальных сетей. В день происшествия у девушки была менструация. Профессионалы сказали, что это не помешает ей заняться дайвингом.

Под водой китаянка увидела несколько усатых акул-нянек. Она поплыла за ними. В ответ одна из них укусила ее за запястье.

После нападения девушка отказывалась выходить на сушу, все еще намереваясь сделать хорошие снимки. Однако профессиональные дайверы заставили ее вернуться на берег. Когда рану перевязывали, девушка смеялась.

После китаянка все же обратилась к врачу. Ей сделали прививку от столбняка. По словам девушки, она видела, что рана не серьезная, поэтому и продолжала заниматься дайвингом.

