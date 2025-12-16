Четверо российских подростков с бомбой готовили диверсию на нефтепроводе

В Липецкой области ФСБ задержала четверых подростков за попытку диверсии

В Липецкой области ФСБ задержала четверых подростков 14-17 лет за попытку диверсии. Об этом «Ленте.ру» сообщает официальный представитель Следственный комитет (СК) России Светлана Петренко.

По данным ведомства, с молодыми людьми связались неизвестные в мессенджере и предложили подзаработать. Для этого нужно было совершить диверсию на магистральном нефтепроводе в Лебедянском районе. Юноши извлекли из тайника взрывное устройство и отправились к указанному участку нефтепровода. По пути их задержали.

Дома у подростков прошли обыски, сами они взяты под стражу. Возбуждено уголовное дело по статье о приготовлении к совершению диверсии группой лиц по предварительному сговору.

