17:30, 16 декабря 2025Экономика

Европейскому союзу предсказали крах экономики

Сийярто: Конфискация активов России чревата крахом европейской экономики
Кирилл Луцюк

Фото: Ramil Sitdikov / Reuters

Если власти Европейского союза конфискуют активы Банка России, то это уничтожит доверие как к бельгийскому финансовому рынку, так и к европейскому. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Его процитировало РИА Новости.

За этим, по словам Сийярто, может последовать крах экономики Европейского союза. Он подчеркнул, что захват российских государственных активов чреват одним из самых серьезных рисков эскалации за последние четыре года. Сийярто полагает, что действия Брюсселя могут привести к обострению вооруженного противостояния на востоке Европе. Фактически, по мысли министра, Евросоюз затягивает процесс мирного урегулирования, покушаясь на активы российского Центрального банка.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что российские активы в Европе будут заморожены и иммобилизованы надолго. По его словам, в обозримом будущем Центробанк и Россия как государство в целом не получат доступа к этим финансам.

