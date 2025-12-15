Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:09, 15 декабря 2025Мир

Мерц высказался о сроках заморозки российских активов в Европе

Мерц: Российские активы в Европе останутся заморожены надолго
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Фридрих Мерц

Фридрих Мерц. Фото: Globallookpress.com

Канцлер Германии Фридрих Мерц на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским высказался о сроках заморозки российских активов в Европе. Трансляция велась на сайте правительства ФРГ.

«Решение, принятое на прошлой неделе, заключается в том, что российские активы в Европе будут заморожены и иммобилизованы надолго», — подчеркнул политик.

Он добавил, что в обозримом будущем Центробанк и Россия как государство в целом не получат доступа к этим деньгам. Мерц также выразил надежду, что Европе удастся договориться об использовании этих средств для поддержки Украины.

14 и 15 декабря в Берлине состоялась встреча украинской и американской делегаций. Глава переговорной группы Украины Рустем Умеров выразил надежду на скорейшее достижение соглашений с США.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В США заявили о способности «Темного орла» долететь до Москвы. Гиперзвуковая ракета Вашингтона действительно угрожает России?

    Ушедшие компании массово регистрируют товарные знаки в России. Они возвращаются?

    По подозрению в убийстве американского режиссера задержали его сына

    Украину обвинили в искажении данных о ситуации на фронте

    Знаменитый актер дожил до 100 лет и поделился секретом долголетия

    Турция сообщила о сбитом БПЛА над Черным морем

    Капитан ВСУ умер из-за алкоголизма и ожирения

    Врач назвал «идеальный вариант» алкоголя за новогодним столом

    Мерц высказался о сроках заморозки российских активов в Европе

    Дети накачали раненого отца-ветерана СВО и обокрали его в российском городе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok