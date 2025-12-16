Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
21:03, 16 декабря 2025Спорт

ФИФА назвала лучшего футболиста года

ФИФА назвала Усмана Дембеле лучшим футболистом года
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Международная федерация футбола (ФИФА) назвала лучшего игрока по итогам 2025 года. Об этом сообщается на сайте организации.

Награду получил атакующий полузащитник ПСЖ и сборной Франции Усман Дембеле. «Он был ключевой фигурой на пути клуба к первому в истории титулу Лиги чемпионов УЕФА, забив восемь голов и отдав шесть результативных передач в ходе триумфальной европейской кампании», — заявили в ФИФА.

Лучшим тренером по итогам года признан наставник ПСЖ Луис Энрике. Под его руководством парижане взяли пять титулов.

В сентября Дембеле получил «Золотой мяч». На то, что форвард возьмет награду во второй раз подряд, можно поставить с коэффициентом 11,00.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Хотите гарантии — уходите с Донбасса». Что известно о новом ультиматуме США и как отреагирует на него Киев?

    Долиной пригрозили выселением

    Анонсирована тотальная блокировка YouTube

    Белый дом обвинил Маска в наркомании

    Президент Финляндии заявил о зависимости урегулирования на Украине от уступок Киева

    В Нидерландах раскрыли подробности последней помощи Украине

    Германия анонсировала поставки Украине «большого количества» ракет

    В Европе раскрыли опасения Зеленского по поводу мирного плана США

    В Кремле шуткой ответили на вопрос о планах «коалиции желающих»

    Сафронов раскрыл судьбу своей легендарной квартиры

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok