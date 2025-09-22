Спорт
Локомотив
5:0
Завершен
ХК Сочи
Фонбет Чемпионат КХЛ
Динамо Мн
1:0
Завершен
Барыс
Фонбет Чемпионат КХЛ
Сочи
1:3
Завершен
ЦСКА
Мир Российская Премьер-лига|9-й тур
Наполи
3:2
Завершен
Пиза
Италия — Серия А|4-й тур
23:54, 22 сентября 2025Спорт

Назван обладатель «Золотого мяча»-2025

Победителем премии «Золотой мяч» стал нападающий ПСЖ Усман Дембеле
Юлия Герасимова (редактор)

Фото: Нафис Сиразетдинов / РИА Новости

Французский журнал France Football назвал победителя премии «Золотой мяч» — приз лучшему футболисту по итогам сезона-2024/2025. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Им стал нападающий ПСЖ Усман Дембеле. Церемония прошла в театре «Шатле» в Париже.

Ранее стало известно, что церемония вручения «Золотого мяча» состоится 22 сентября. Основным претендентом на награду назвали Ямаля.

В прошлом сезоне лучшим игроком года был признан полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри. Голкипер «Астон Виллы» и сборной Аргентины Эмилиано Мартинес стал обладателем приза имени Льва Яшина.

