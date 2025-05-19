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21:34, 19 мая 2025Спорт

Названа дата вручения «Золотого мяча»

Церемония вручения «Золотого мяча» пройдет 22 сентября в Париже
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Церемония вручения приза лучшему футболисту мира по итогам сезона-2024/2025 «Золотой мяч» состоится 22 сентября. Дату на своей странице в социальной сети X назвали организаторы мероприятия.

Церемония пройдет в Париже в театре Шатле. Отмечается, что основными претендентами на награду являются Рафинья, Ламин Ямаль и Педри из «Барселоны», а также Усман Дембеле из ПСЖ и Мохамед Салах из «Ливерпуля».

В прошлом сезоне лучшим игроком года был признан полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри. Голкипер «Астон Виллы» и сборной Аргентины Эмилиано Мартинес стал обладателем приза имени Льва Яшина.

Родри в сезоне-2023/2024 выиграл чемпионат Англии и Суперкубок УЕФА в составе «Манчестер Сити», а со сборной Испании стал чемпионом Европы.

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