19:10, 16 декабря 2025Мир

Германия объявила о поставке Patriot Украине

Писториус: Германия поставила ВСУ две системы Patriot и установку Iris-T
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Stefan Sauer / picture alliance via Getty Images

Германия поставила Вооруженным силам Украины (ВСУ) две системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot и девятую по счету установку Iris-T. Об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус газете Corriere della Sera.

«С момента нашей последней встречи мы значительно укрепили противовоздушную оборону Украины, в частности, благодаря поставке двух систем Patriot, обещанных в августе и ставших возможными благодаря нашим норвежским партнерам, а также поставке девятой системы Iris-T», — сказал он.

Писториус добавил, что Германия в следующем году намерена передать Украине «значительное количество» ракет AIM-9 Sidewinder из своих собственных арсеналов.

Ранее стало известно, что большинство граждан Франции и Германии выступают за уменьшение финансовой помощи Украине. «Немецкие респонденты меньше всех склонны к увеличению финансовой помощи — почти половина из них (45 процентов) высказались за сокращение финансовой помощи Киеву, и только 20 процентов хотели бы ее увеличить», — пишет издание Politico.

