Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
14:26, 16 декабря 2025Забота о себеЭксклюзив

Гипертоников предостерегли от злоупотребления одним новогодним деликатесом

Диетолог Литвинова-Гразион: Красная икра противопоказана людям с гипертонией
Наталья Обрядина

Фото: ElevenStudio / Shutterstock / Fotodom

Диетолог «СМ-Клиника» Надежда Литвинова-Гразион рассказала, кому категорически противопоказана красная икра. Об опасности этого новогоднего деликатеса для некоторых людей она предупредила в разговоре с «Лентой.ру».

Самым серьезным противопоказанием к употреблению икры врач назвала аллергию на морепродукты и рыбные продукты, так как белковые компоненты икры обладают высокой аллергенностью. По словам диетолога, у людей с предрасположенностью возможны кожные реакции, отек слизистых, бронхоспазм и даже анафилактический шок.

Также Литвинова-Гразион предостерегла от злоупотребления икрой людей с гипертонией и сердечно-сосудистыми заболеваниями, особенно в случае недостаточного контроля давления. «Красная икра содержит значительное количество соли, а ее избыток приводит к задержке жидкости, повышению артериального давления и нагрузке на сердечно-сосудистую систему. У гипертоников употребление даже небольших порций может спровоцировать скачок давления», — уточнила врач.

Материалы по теме:
Правда и мифы о глютене. Что такое глютен, почему он считается таким вредным и в каких продуктах содержится?
Правда и мифы о глютене.Что такое глютен, почему он считается таким вредным и в каких продуктах содержится?
4 августа 2022
Почему вегетарианство не всегда приносит пользу? Как сохранить здоровье без мяса и в чем плюсы и минусы такой диеты
Почему вегетарианство не всегда приносит пользу?Как сохранить здоровье без мяса и в чем плюсы и минусы такой диеты
11 сентября 2022

Также, по ее словам, икра противопоказана людям с заболеваниями почек, при которых ограничивается соль и белок. Этот продукт усиливает нагрузку на почки, провоцирует задержку жидкости и может ухудшать течение хронического пиелонефрита, гломерулонефрита, нефротического синдрома.

Диетолог добавила, что красную икру не рекомендуется есть людям с подагрой и нарушением обмена пуринов. Она объяснила, что в этом продукте содержатся пуриновые соединения, повышающие уровень мочевой кислоты, что может спровоцировать приступ у людей с подагрой.

Ранее эндокринолог Маргарита Белоусова рассказала, какие риски для здоровья несет злоупотребление майонезом. По ее словам, в состав майонеза промышленного производства часто входят трансжиры, опасные тем, что повышают риск развития атеросклероза.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Напавший на школу в Одинцово девятиклассник признал вину

    В Россию пришел грипп, которым заболевают даже привитые. С кого началась вспышка и что помогает от нового вируса

    Раскрыты способы спасти деньги от ослабления рубля

    Долина лишилась концертов на фоне скандала

    Федор Бондарчук сравнил себя с Карабасом-Барабасом

    Карпов оценил лишение всех званий сбежавшего из России шахматиста

    Российский автозавод запустил производство новых кроссоверов

    Шансы на скорый прогресс в украинском урегулировании оценили

    Зять Трампа захотел построить отель на месте падения бомбы НАТО и передумал

    Россиян призвали не экономить на мелочах ради ипотеки

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok