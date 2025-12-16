Гипертоников предостерегли от злоупотребления одним новогодним деликатесом

Диетолог Литвинова-Гразион: Красная икра противопоказана людям с гипертонией

Диетолог «СМ-Клиника» Надежда Литвинова-Гразион рассказала, кому категорически противопоказана красная икра. Об опасности этого новогоднего деликатеса для некоторых людей она предупредила в разговоре с «Лентой.ру».

Самым серьезным противопоказанием к употреблению икры врач назвала аллергию на морепродукты и рыбные продукты, так как белковые компоненты икры обладают высокой аллергенностью. По словам диетолога, у людей с предрасположенностью возможны кожные реакции, отек слизистых, бронхоспазм и даже анафилактический шок.

Также Литвинова-Гразион предостерегла от злоупотребления икрой людей с гипертонией и сердечно-сосудистыми заболеваниями, особенно в случае недостаточного контроля давления. «Красная икра содержит значительное количество соли, а ее избыток приводит к задержке жидкости, повышению артериального давления и нагрузке на сердечно-сосудистую систему. У гипертоников употребление даже небольших порций может спровоцировать скачок давления», — уточнила врач.

Также, по ее словам, икра противопоказана людям с заболеваниями почек, при которых ограничивается соль и белок. Этот продукт усиливает нагрузку на почки, провоцирует задержку жидкости и может ухудшать течение хронического пиелонефрита, гломерулонефрита, нефротического синдрома.

Диетолог добавила, что красную икру не рекомендуется есть людям с подагрой и нарушением обмена пуринов. Она объяснила, что в этом продукте содержатся пуриновые соединения, повышающие уровень мочевой кислоты, что может спровоцировать приступ у людей с подагрой.

