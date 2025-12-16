Глава МИД Эстонии Цахкна: Европа не может оставаться толстым ленивым котом

Европа не может оставаться толстым ленивым котом и должна сама инвестировать в собственную оборону. С домашним питомцем Евросоюз сравнил глава МИД Эстонии Маргус Цахкна, соответствующее заявление опубликовано на его странице в социальной сети X.

«Мы больше не можем быть ленивым толстым котом, который лишь ждет, когда кто-то придет на нашу защиту», — заявил дипломат.

Ранее Эстония начала устанавливать бетонные бункеры на границе с Россией и столкнулась с рядом трудностей. Проект запустили на год позже, чем планировалось, из-за проблем с закупками.

Накануне постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов прокомментировал заявления западных политиков о якобы планах России напасть на Европу. Он назвал слова чиновников, что Россия в будущем может напасть на европейские страны, спекуляциями, которые больше напоминают детские разговоры в детсаду.