Экономика
13:49, 16 декабря 2025Экономика

Индия нарастила экспорт товаров вопреки пошлинам Трампа

Reuters: В ноябре экспорт товаров из Индии вырос вопреки пошлинам Трампа
Вячеслав Агапов
СюжетПошлины США

Фото: Amit Dave / Reuters

В ноябре экспорт товаров из Индии вырос вопреки пошлинам, которые вводил президент США Дональд Трамп. Об этом сообщает Reuters.

Поставки товаров в США выросли более чем на 22 процента в годовом выражении. Всего страна стала экспортировать на 19 процентов больше продукции. Объем поставок вырос до 38,13 миллиарда долларов, до рекордного уровня за последние 10 лет.

Стабильный экспорт развеял опасения по поводу затяжного спада, вызванного тарифами, после того как торговые переговоры между двумя странами провалились. В результате Трамп в конце августа в ответ на покупку Нью-Дели российской нефти удвоил пошлины на индийские товары до 50 процентов, самого высокого уровня среди других стран. По мнению аналитиков, восстановление экспорта в сочетании с сильной внутренней экономикой страны снижает необходимость для Нью-Дели идти на уступки в переговорах с Вашингтоном.

«После восстановления экспорта из США, несмотря на отсутствие послаблений в отношении тарифов, у Индии появились рычаги для того, чтобы добиваться снижения тарифов с 50 до 25 процентов, особенно после резкого сокращения импорта российской нефти», — сказал основатель Global Trade Research Initiative Аджай Шривастава.

Министр финансов Индии Нирмала Ситхараман заявила, что слова президента США Трампа о безжизненной экономике этой страны БРИКС не соответствуют действительности. Она призвала оценивать состояние экономики на основе достоверных данных, а не отдельных комментариев и обратила внимание на рост ВВП страны на 8,2 процента, а также на то, что Резервный банк пересмотрел в сторону повышения прогнозы о дальнейшей динамике этого показателя.

