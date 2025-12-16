Минфин Индии: Экономика страны остается устойчивой и быстрорастущей

Министр финансов Индии Нирмала Ситхараман привела данные, доказывающие, что слова президента США Трампа о безжизненной экономике этой страны БРИКС не соответствуют действительности. Индийского министра процитировало издание Economic Times.

Министр призвала оценивать состояние экономики на основе достоверных данных, а не отдельных комментариев. Ситхараман обратила внимание на рост ВВП страны на 8,2 процента, а также на то, что Резервный банк пересмотрел в сторону повышения прогнозы о дальнейшей динамике этого показателя. Кроме того, производственный сектор Индии продолжает расширяться, а рост экспорта и снижение отношения долга к ВВП свидетельствуют об экономической устойчивости.

В конце ноября сообщалось, что Индия продолжила покупать российскую нефть вопреки угрозам Трампа. В последний месяц осени страна приобрела у РФ ископаемого топлива на 3,1 миллиарда евро, став вторым по величине покупателем после Китая.