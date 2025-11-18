Индия продолжила покупать российскую нефть вопреки угрозам Трампа

FT: Траты Индии на покупку российской нефти выросли на 11 процентов

Индия продолжила покупать российскую нефть вопреки угрозам президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает Financial Times (FT)

По данным Центра исследований в области энергетики и чистого воздуха, в прошлом месяце Индия приобрела у России ископаемое топливо на сумму 3,1 миллиарда евро, став вторым по величине покупателем после Китая. Траты на сырую нефть выросли на 11 процентов в месячном выражении, до 2,5 миллиарда евро. Две трети этой суммы было потрачено частными нефтеперерабатывающими заводами (НПЗ). В то же время государственные НПЗ в октябре увеличили свои объемы почти вдвое по сравнению с предыдущим месяцем.

В последние месяцы Трамп усилил давление на Индию с требованием отказаться от закупок российской нефти. В августе он довел пошлины для Нью-Дели до 50 процентов. Глава Белого дома обещал cнизить импортные пошлины после того, как Индия сократит импорт российской нефти. До каких значений его необходимо довести, Трамп не уточнил.

В декабре США ввели санкции в отношении крупнейших российских нефтяных компаний, что подставило под угрозу конкретных покупателей сырья. После этого пять крупнейших владельцев НПЗ Индии, на которых в этом году приходилось около двух третей общего импорта российской нефти, отказались от новых контрактов.

