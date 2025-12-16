Реклама

09:24, 16 декабря 2025Силовые структуры

К трем российским блогерам нагрянули с обысками

Трех блогеров из Екатеринбурга заподозрили в работе на нежелательные организации
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В отношении трех блогеров из ЕкатеринбургаАлексея Соколова, Ларисы Захаровой и Романа Качанова — возбудили уголовное дело об организации деятельности нежелательной организации. Об этом сообщает ТАСС.

Блогеры подозреваются в том, что под видом правозащиты в местах лишения свободы осваивали грантовые деньги от иностранных организаций, которые признаны в России нежелательными. Речь идет о Норвежском Хельсинкском комитете и Национальном фонде в поддержку демократии (признаны нежелательными организациями в России).

У Соколова, Захаровой и Качанова проведены обыски.

Ранее назвали число вмешивающихся во внутренние дела России иностранных организаций.

