12:56, 11 декабря 2025Силовые структуры

Названо число вмешивающихся во внутренние дела России иностранных организаций

Жафяров: ГП признала нежелательными в РФ 90 иностранных организаций в 2025 году
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

В России с начала 2025 года признана нежелательной деятельность 90 иностранных организаций. Об этом сообщил замначальника управления по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, противодействия экстремизму и терроризму Генпрокуратуры России Алексей Жафяров, передает РИА Новости.

По его словам, прокурорские проверки в отношении значительной части этих организаций были инициированы думской комиссией по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России.

Ранее Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность украинской компании GSC Game World. Как установило ведомство, компания перечислила Вооруженным силам Украины 17 миллионов долларов.

